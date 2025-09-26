Деулофеу о «Барсе»: «Педри и Ямаль будут определять футбол в следующие 10-15 лет. С ними клуб всегда будет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге»

Жерар Деулофеу считает, что Педри и Ламин Ямаль будут ключевыми игроками «Барсы».

[«Барселона »] – отличная команда. Я считаю, что Ханси Флик великолепно управляет командой, и у них есть два игрока, которые будут определять футбол топ-уровня в следующие 10-15 лет, а именно Педри и Ламин Ямаль , которые сводят меня с ума.

Я думаю, что имея их обоих, «Барселона» всегда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге .

Педри и Ламин, а также остальные игроки рядом с ними, будут возносить эту команду. У меня нет никаких сомнений. Это явный претендент на все», – заявил экс-нападающий «блауграны».