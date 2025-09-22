Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»

Жоан Лапорта высказался о посещении церемонии «Золотого мяча».

Мероприятие проходит сегодня в Париже. На церемонии награждения будут вручены призы лучшим футболисту и тренеру года по версии France Fottball, а также ряд наград в других номинациях.

«У нас [в «Барсе»] есть номинанты на призы лучшему футболисту, лучшему молодому игроку, лучшей футболистке, лучшему вратарю, а также у нас есть Ханси Флик , который любезно согласился приехать.

Вы знаете, что Ханси – очень трудолюбивый человек, но он понимает, что клуб должен быть хорошо представлен [на церемонии]. Для меня он лучший тренер в мире», – сказал президент «Барселоны».