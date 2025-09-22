  • Спортс
  • Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»
Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»

Жоан Лапорта высказался о посещении церемонии «Золотого мяча».

Мероприятие проходит сегодня в Париже. На церемонии награждения будут вручены призы лучшим футболисту и тренеру года по версии France Fottball, а также ряд наград в других номинациях. 

«У нас [в «Барсе»] есть номинанты на призы лучшему футболисту, лучшему молодому игроку, лучшей футболистке, лучшему вратарю, а также у нас есть Ханси Флик, который любезно согласился приехать.

 Вы знаете, что Ханси – очень трудолюбивый человек, но он понимает, что клуб должен быть хорошо представлен [на церемонии]. Для меня он лучший тренер в мире», – сказал президент «Барселоны». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?29891 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Алексей Белоус
Mundo Deportivo
