Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»
Жоан Лапорта высказался о посещении церемонии «Золотого мяча».
Мероприятие проходит сегодня в Париже. На церемонии награждения будут вручены призы лучшим футболисту и тренеру года по версии France Fottball, а также ряд наград в других номинациях.
«У нас [в «Барсе»] есть номинанты на призы лучшему футболисту, лучшему молодому игроку, лучшей футболистке, лучшему вратарю, а также у нас есть Ханси Флик, который любезно согласился приехать.
Вы знаете, что Ханси – очень трудолюбивый человек, но он понимает, что клуб должен быть хорошо представлен [на церемонии]. Для меня он лучший тренер в мире», – сказал президент «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?29891 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
