Алип о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Отношение поменял. Чуть по‑другому думать начал»
Нуралы Алип оценил результативность Максима Глушенкова.
В субботу хавбек «Зенита» забил четыре мяча в игре РПЛ с «Оренбургом» (5:2), а неделей ранее отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (2:0).
— Поздравили Глушенкова с покером?
— Завтра поздравим.
— Будете что‑то особенное дарить?
— Нет. Еще много забьет.
— Что произошло с Глушенковым? За счет чего он расцвел?
— Отношение поменял. В голове чуть‑чуть по‑другому думать начал, — сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
