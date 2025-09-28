Алип о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Отношение поменял. Чуть по‑другому думать начал»

Нуралы Алип оценил результативность Максима Глушенкова.

В субботу хавбек «Зенита» забил четыре мяча в игре РПЛ с «Оренбургом» (5:2), а неделей ранее отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (2:0).

— Поздравили Глушенкова с покером?

— Завтра поздравим.

— Будете что‑то особенное дарить?

— Нет. Еще много забьет.

— Что произошло с Глушенковым? За счет чего он расцвел?

— Отношение поменял. В голове чуть‑чуть по‑другому думать начал, — сказал защитник «Зенита ».