Мостовой о покере Глушенкова: «Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Максим уже давным-давно всем все доказал, его же не просто так купили в «Зенит»

Александр Мостовой прокомментировал покер Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита » забил 4 мяча в ворота «Оренбурга » в 10-м туре Мир РПЛ (5:2).

«После игры с «Краснодаром» говорил, что ситуация с Глушенковым – нормальная реакция. Ничего страшного нет, чего только не бывает. Глушенков уже давным-давно всем все доказал. Его же не просто так купили из «Локомотива» в «Зенит».

В том году он начал сезон и был одним из лучших в «Зените». Если бы не травмы… Чем отличается «Зенит» – там много футболистов. Не бывает, чтобы в раздевалке все были довольны. Это нормальная, рабочая футбольная раздевалка. Всегда так было, есть и будет.

Глушенков вышел – и в матче с «Оренбургом» оформил покер! Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Он молодец! Играет и получает удовольствие. Лишний раз доказывает!» – сказал бывший полузащитник сборной России.