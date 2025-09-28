  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ
«Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» разочарован, что перед дедлайном продал Максима Глушенкова.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. 

«Титул мудака тура уверенно уходит… к Дмитриююю Шнякинууу!

Убрал Батракова перед «Рубином». И поставил Глушенкова (как и всеее тысячи адекватных игроков в фэнтези). И еще Жедсона убрал. Хотел Бителло всунуть. Но не хватило бабок. В итоге в пятницу вдруг поверил в Бителло и Касинтуру. Убрал Глуша.

До вечера субботы выпендривался в нашем чате. Смотрите-смотрите, как я вынес всех. Какооой же умничка, ага. И тут Максим Глушенков делает 4+1. Это, сука, 26 очков. У всех он капитан, конечно.

Идиот же. А Глушенкова поздравляю с топовой игрой», – написал комментатор. 

В 10-м туре полузащитник «Зенита» забил 4 мяча «Оренбургу» – это 1-й покер в его карьере. Еще в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘ Глушенков получил бонус за фэнтези-ассист на Александра Соболева, набрав в сумме 26 очков.

Более, чем у 7% фэнтези-менеджеров Глушенков – капитан в туре, это принесло игрокам по 52 очка.

