МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде
В МЛС проходят очередные матчи.
В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Шарлотт» на выезде, «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится с «Реал Солт Лейк» в гостях.
МЛС
Регулярный чемпионат
13 сентября 23:30, Банк оф Америка
Не начался
13 сентября 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
14 сентября 01:30, America First Field
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
