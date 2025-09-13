  • Спортс
2

МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде

В МЛС проходят очередные матчи.

В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Шарлотт» на выезде, «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится с «Реал Солт Лейк» в гостях.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
13 сентября 23:30, Банк оф Америка
Шарлотт
Не начался
Интер Майами
МЛС. Регулярный чемпионат
13 сентября 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Не начался
Коламбус Крю
МЛС. Регулярный чемпионат
14 сентября 01:30, America First Field
Реал Солт Лэйк
Не начался
Спортинг Канзас Сити

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
