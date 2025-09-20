МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи – с «Ванкувером»
В МЛС пройдут очередные матчи.
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Лионеля Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи примет «Ванкувер Уайткэпс».
МЛС
Регулярный чемпионат
20 сентября 20:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
20 сентября 23:30, Chase Stadium
Не начался
21 сентября 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
