Баннеры с Дембеле и «Золотым мячом» и Энрике с трофеями показали фанаты «ПСЖ» перед матчем с «Осером»
Фанаты «ПСЖ» Показали баннеры про «Золотой мяч» Усмана Дембеле и трофеи клуба.
Парижане принимают «Осер» в 6-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм).
Перед игрой на трибунах «Парк-де-Пренс» болельщики хозяев развернули два баннера.
На первом был изображен Усман Дембеле с «Золотым мячом», который француз завоевал в прошлый понедельник. На втором – главный тренер Луис Энрике с трофеями, выигранными клубом в прошлом сезоне.
Баннер про игрока подписан так: «Принц города стал королем мира». У баннера про тренера другая и трофеи команды надпись: «Вам не понять!»
Фото: x.com/PSG_inside
