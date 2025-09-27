Тормена о спаде у Кордобы: «Объясняться должны судьи. Игрокам «Ростова» с Джона можно было футболку срывать. И после «Зенита» вместо игроков должны были давать интервью судьи»

Витор Тормена недоволен отношением судьи Егора Егорова к Джону Кордобе.

– Кордоба не забивает. У него нет вдохновения или это физический спад?

– Объяснение по этому вопросу должны давать судьи. Как можно было сегодня заметить, критерии, которые использовались, отличались. Мельчайший контакт с игроками «Ростова » – сразу было нарушение. С Джона же можно было футболку срывать – это считалось нормальным. В других матчах происходит подобное.

– На что Мурад Мусаев после матча обратил внимание в раздевалке?

– Мы знали, что игра будет складываться достаточно тяжело. Мы выглядели хорошо. Тяжело, когда одна команда приехала с желанием играть, а у другой такого не было, лишь желание не проиграть. В таких условиях играть тяжело.

– Многие считают «Ростов» неудобным соперником. Как для вас?

– Мне показалось, что было иначе. Много передач вперед было, мяч поднимали вверх. С моей точки зрения, они не искали эту игру. У каждой команды свой стиль.

– В прошлом туре вы проиграли «Зениту». Тяжело быть лидером? Давит ли ответственность?

– Никакого влияния это не оказывает. Мы действующие чемпионы. Это другие команды должны испытывать давление. В каждой игре мы выкладываемся полностью.

В прошлом матче против «Зенита» произошло что‑то ненормальное. Наверное, вместо игроков должны были давать интервью судьи. Они действительно повлияли на игру.

– Что хорошего можно вынести из матча с «Ростовом»?

– В этом матче мы не проиграли – это очень важно. Нам не забили гол. Сейчас уже мысли только о следующей игре, чтобы выиграть и идти к нашей цели, – сказал защитник «Краснодара ».