Мусаев о 0:0 с «Ростовом»: «Ритм игры был очень низкий. Хотелось бы поиграть в футбол, но его было мало»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ростовом».

Матч 10-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 0:0. 

– Насколько ничья без забитых мячей может быть приемлемым результатом для «Краснодара»?

– Конечно, мы хотели победить, ехали сюда за победой. Но матч получился сложный: много борьбы, эмоций. Игра была разорвана, постоянные ауты, мяч переходил с одной половины на другую. Судья практически никак этому не способствовал, ритм игры был очень низкий. Хотелось бы поиграть в футбол, но, к сожалению, его было мало. Что имеем – то имеем, одно очко, идем дальше.

Думаю, возле наших ворот особо моментов не было. Был выход один на один, но с большим офсайдом. Ауты, угловые, но чтобы чтобы создать что‑то серьезное – такого не было. Говорят, что «Ростов» хорошо борется, но и мы хорошо прессингуем. Мы одни из лучших в лиге по интенсивности прессинга, в пятерке по выигранным единоборствам. Бороться мы умеем, но хотелось бы играть в футбол, – сказал Мусаев

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
