У «Краснодара» 1 победа в 4 последних турах Мир РПЛ
«Краснодар» выиграл лишь один из четырех последних матчей Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева сегодня разделила очки с «Ростовом» (0:0) в 10-м туре.
Ранее «быки» уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Единственная победа за это время – над «Акроном» (2:1).
4 октября действующие чемпионы России встретятся с «Ахматом», но перед этим сыграют с «Динамо» в FONBET Кубке России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
