Экс-судья Фернандес о пенальти «Атлетико» с «Реалом»: «Хоть Гюлер первым каснулся мяча, он задел ногой голову Гонсалеса. Это 11-метровый»
Павел Фернандес считает, что пенальти в ворота «Реала» в дерби назначен по делу.
Команда Хаби Алонсо в 7-м туре Ла Лиги уступила «Атлетико» (2:5).
Победный гол «матрасники» забили с пенальти – отличился Хулиан Альварес. 11-метровый был назначен за удар Арды Гюлера ногой по лицу Николасу Гонсалесу.
«Хоть турок первым касается мяча, он высоко поднимает ногу и задевает голову аргентинца. Это пенальти», – сказал экс-судья Фернандес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
