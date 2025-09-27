  • Спортс
  • Экс-судья Фернандес о пенальти «Атлетико» с «Реалом»: «Хоть Гюлер первым каснулся мяча, он задел ногой голову Гонсалеса. Это 11-метровый»
23

Экс-судья Фернандес о пенальти «Атлетико» с «Реалом»: «Хоть Гюлер первым каснулся мяча, он задел ногой голову Гонсалеса. Это 11-метровый»

Павел Фернандес считает, что пенальти в ворота «Реала» в дерби назначен по делу.

Команда Хаби Алонсо в 7-м туре Ла Лиги уступила «Атлетико» (2:5). 

Победный гол «матрасники» забили с пенальти – отличился Хулиан Альварес. 11-метровый был назначен за удар Арды Гюлера ногой по лицу Николасу Гонсалесу

«Хоть турок первым касается мяча, он высоко поднимает ногу и задевает голову аргентинца. Это пенальти», – сказал экс-судья Фернандес. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
logoРеал Мадрид
logoНиколас Гонсалес
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАрда Гюлер
logoАтлетико
Павел Фернандес
