  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альварес о 5:2 с «Реалом»: «Атлетико» создает моментов больше всех в Ла Лиге, но не хватало реализации. Сегодня было необходимо взять три очка дома и сократить отставание»
7

Альварес о 5:2 с «Реалом»: «Атлетико» создает моментов больше всех в Ла Лиге, но не хватало реализации. Сегодня было необходимо взять три очка дома и сократить отставание»

Хулиан Альварес высказался о дубле «Реалу» в дерби.

«Атлетико» разгромил «Реал» в 7-м туре Ла Лиги. Альварес отличился дважды – с пенальти и прямым ударом со штрафного. 

Это ваш лучший вечер в составе «Атлетико»?

– Очень особенный день. Мы знали, насколько важен этот матч: дерби и необходимость взять три очка дома, сократив отставание от лидера. Уходим очень счастливыми.

Что сказал тренер в перерыве?

– Мы неплохо контролировали игру. Нам быстро забили два гола, но команда не перестала бороться, шла вперед. Мы и раньше создавали много моментов, сегодня было то же самое, но мы реализовали их, поэтому и победили.

Давайте о пенальти… Что у вас было в голове?

– Я решил бить в угол, сильно. Это было важно, потому что мы выходили вперед в счете. Поэтому празднование получилось таким бурным у всей команды. Потом смогли увеличить преимущество.

А штрафной?

– Мы иногда это отрабатываем. Со штрафными у меня сейчас все довольно неплохо. Рядом был Нико (Гонсалес), сказал ему: «Хочешь пробить?» Он ответил: «Да», а потом: «Нет, бей ты». В итоге мы приняли правильное решение.

Какой потолок у «Атлетико»?

– Мы должны продолжать в том же духе, исправлять то, что нужно исправить, держать ворота на замке… В начале сезона результаты не приходили, но мы создавали много моментов – больше всех в Ла Лиге и одни из лучших в Европе. Нам не хватало реализации, и надеемся исправить это, – сказал нападающий «Атлетико» в интервью DAZN. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73721 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoАтлетико
logoНиколас Гонсалес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХулиан Альварес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Не тот уровень, на котором «Реал» хочет играть, но в процессе строительства всегда есть тяжелые дни. Заслуженное поражение, и жалоб на судейство у нас нет»
2546 минут назад
Альварес, Диего и Джулиано Симеоне получили высшую оценку от Marca за дерби с «Реалом» – 3 звезды. У Алонсо прочерк
2052 минуты назад
У Милитао ушиб лодыжки, у Карвахаля мышечный дискомфорт после 2:5 с «Атлетико». Завтра игроки «Реала» пройдут обследование
357 минут назад
«Атлетико» может убрать табличку Куртуа с аллеи легенд клуба
17сегодня, 17:34
Главные новости
У «Зенита» 7 побед и 2 ничьих после поражения от «Ахмата»
23 минуты назад
Глушенков сделал первый покер в карьере – в игре с «Оренбургом»
359 минут назад
«Зенит» разнес «Оренбург» – 5:2! Глушенков сделал покер, Соболев забил сразу после выхода на замену
14311 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 0:0 с «Ростовом», «Зенит» забил 5 голов «Оренбургу», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Ахмат» разгромил «Акрон»
113912 минут назад
Глушенков сделал покер в игре с «Оренбургом». У хавбека «Зенита» 11 (8+3) очков в 11 матчах сезона
6314 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» проиграл «Пэлас», «Челси» – «Брайтону», «Ман Сити» разгромил «Бернли»
84415 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико», «Вильярреал» принимает «Атлетик», «Барселона» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в воскресенье
8015 минут назад
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Майнц», «Байер» обыграл «Санкт-Паули», «Менхенгладбах» уступил 4:6 «Айнтрахту»
2216 минут назад
«Локомотив» обошел «Краснодар» при равенстве очков и возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам дня
1422 минуты назад
У «Краснодара» 1 победа в 4 последних турах Мир РПЛ
1934 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» не побеждает пять матчей подряд. Команда Слишковича проиграла «Зениту» (2:5)
35 минут назад
Мусаев о 0:0 с «Ростовом»: «Ритм игры был очень низкий. Хотелось бы поиграть в футбол, но его было мало»
28 минут назад
«Ростов» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 ничьих и победа. Сегодня – 0:0 с «Краснодаром»
124 минуты назад
Соболев забил «Оренбургу» через минуту после выхода на замену. У форварда «Зенита» 7 (5+2) очков в 12 матчах сезона
124 минуты назад
«ПСЖ» – «Осер». Хвича играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:05
234 минуты назад
Карвахаль о 2:5 от «Атлетико»: «Мы обосрались, но завтра взойдет солнце, и мы будем усердно работать. Когда тебя бьют, это помогает проснуться и увидеть, что не все так радужно»
1436 минут назад
«Кальяри» – «Интер». Лаутаро, Тюрам, Мхитарян играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Рияд» уступил «Неому»
2339 минут назадLive
У «Ювентуса» три ничьих подряд после трех побед. Команда Тудора еще не проигрывала в этом сезоне
640 минут назад
«Ростов» сдержал «Краснодар» в южном дерби – 0:0
2443 минуты назад