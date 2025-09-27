Альварес о 5:2 с «Реалом»: «Атлетико» создает моментов больше всех в Ла Лиге, но не хватало реализации. Сегодня было необходимо взять три очка дома и сократить отставание»

Хулиан Альварес высказался о дубле «Реалу» в дерби.

«Атлетико» разгромил «Реал » в 7-м туре Ла Лиги . Альварес отличился дважды – с пенальти и прямым ударом со штрафного.

– Это ваш лучший вечер в составе «Атлетико»?

– Очень особенный день. Мы знали, насколько важен этот матч: дерби и необходимость взять три очка дома, сократив отставание от лидера. Уходим очень счастливыми.

– Что сказал тренер в перерыве?

– Мы неплохо контролировали игру. Нам быстро забили два гола, но команда не перестала бороться, шла вперед. Мы и раньше создавали много моментов, сегодня было то же самое, но мы реализовали их, поэтому и победили.

– Давайте о пенальти… Что у вас было в голове?

– Я решил бить в угол, сильно. Это было важно, потому что мы выходили вперед в счете. Поэтому празднование получилось таким бурным у всей команды. Потом смогли увеличить преимущество.

– А штрафной?

– Мы иногда это отрабатываем. Со штрафными у меня сейчас все довольно неплохо. Рядом был Нико (Гонсалес), сказал ему: «Хочешь пробить?» Он ответил: «Да», а потом: «Нет, бей ты». В итоге мы приняли правильное решение.

– Какой потолок у «Атлетико»?

– Мы должны продолжать в том же духе, исправлять то, что нужно исправить, держать ворота на замке… В начале сезона результаты не приходили, но мы создавали много моментов – больше всех в Ла Лиге и одни из лучших в Европе. Нам не хватало реализации, и надеемся исправить это, – сказал нападающий «Атлетико» в интервью DAZN.