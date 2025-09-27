Гризманн забил 199-й гол за «Атлетико» – «Реалу». Он лучший бомбардир в истории клуба
Антуан Гризманн в одном голе от 200 мячей за «Атлетико».
Француз забил пятый гол «матрасников» в ворота «Реала» в сегодняшнем дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги (5:2).
Этот мяч стал 199-м для Гризманна за «Атлетико». Он лучший бомбардир в истории клуба. У идущего вторым Луиса Арагонеса – 159 голов.
Гризман выступал за «Атлетико» с 2014-го по 2019-й годы. После периода в «Барселоне» он вернулся в мадридский клуб в 2021 году.
Статистика 34-летнего игрока – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Атлетико»
