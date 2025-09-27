Гризманн забил 199-й гол за «Атлетико» – «Реалу». Он лучший бомбардир в истории клуба

Антуан Гризманн в одном голе от 200 мячей за «Атлетико».

Француз забил пятый гол «матрасников» в ворота «Реала » в сегодняшнем дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги (5:2).

Этот мяч стал 199-м для Гризманна за «Атлетико ». Он лучший бомбардир в истории клуба. У идущего вторым Луиса Арагонеса – 159 голов.

Гризман выступал за «Атлетико» с 2014-го по 2019-й годы. После периода в «Барселоне» он вернулся в мадридский клуб в 2021 году.

Статистика 34-летнего игрока – здесь .