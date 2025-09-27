  • Спортс
  Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Не тот уровень, на котором «Реал» хочет играть, но в процессе строительства всегда есть тяжелые дни. Заслуженное поражение, и жалоб на судейство у нас нет»
Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Не тот уровень, на котором «Реал» хочет играть, но в процессе строительства всегда есть тяжелые дни. Заслуженное поражение, и жалоб на судейство у нас нет»

Хаби Алонсо отметил нехватку активности со стороны «Реала» в игре с «Атлетико».

«Заслуженное поражение, и жалоб на судейство у нас нет. Нам всем больно, мы чувствуем ответственность и теперь должны смотреть вперед. Сезон только начинается, и это не тот уровень, на котором мы хотим играть.

Мы недовольны тем, как сегодня играли, но не хотим забывать и про обстоятельства. Мы хотим вернуться на победный путь, но в процессе строительства всегда есть тяжелые дни. Важно то, как мы отреагируем, в чем мы станем сильнее. Мы должны извлечь все хорошее из той боли, которую сейчас чувствуем.

Больше всего меня беспокоит недостаточно интенсивная игра. Мы не бились так, как надо, и не играли на том уровне, который необходим в таких матчах и против таких соперников. Надо повысить уровень нашей игры, причем в каждом аспекте.

В перерыве мы говорили о том, что надо начать игру с нуля, но не смогли этого сделать. Были определенные обстоятельства: пенальти, штрафной удар, потеря мяча. Наша игра не соответствовала привычному уровню, и за это нас заслуженно наказали», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
