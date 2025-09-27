Только «Кристал Пэлас» еще не проигрывал в АПЛ. Команда Гласнера идет в топ-4
В АПЛ есть только одна команда без поражений.
Сегодня «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и остался последним клубом, который еще не проигрывал с начала чемпионата. У него три победы и три ничьих.
Сейчас команда Оливера Гласнера идет на второй строчке с 12 очками после 6 матчей. По итогам дня ее может сместить на 3-е место «Тоттенхэм» (10 очков), сейчас играющий с «Вулверхэмптоном», а по итогам тура – еще и «Арсенал» (тоже 10 очков). Однако из первой четверки «Кристал Пэлас» до следующих выходных уже не вылетит.
В других топ-лигах без поражений пока идут «Барселона», «Эльче», «Наполи», «Ювентус», «Аталанта», «Кремонезе», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75187 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости