Только «Кристал Пэлас» еще не проигрывал в АПЛ. Команда Гласнера идет в топ-4

В АПЛ есть только одна команда без поражений.

Сегодня «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль » (2:1) и остался последним клубом, который еще не проигрывал с начала чемпионата. У него три победы и три ничьих.

Сейчас команда Оливера Гласнера идет на второй строчке с 12 очками после 6 матчей. По итогам дня ее может сместить на 3-е место «Тоттенхэм» (10 очков), сейчас играющий с «Вулверхэмптоном», а по итогам тура – еще и «Арсенал» (тоже 10 очков). Однако из первой четверки «Кристал Пэлас » до следующих выходных уже не вылетит.

В других топ-лигах без поражений пока идут «Барселона », «Эльче », «Наполи», «Ювентус», «Аталанта», «Кремонезе», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.