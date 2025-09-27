«Зенит» после ошибки Адамова пропустил от «Оренбурга» – вратарь выронил мяч на ногу сопернику после подачи. У Дениса прервалась сухая серия из 4 матчей подряд

Вратарь «Зенита» Денис Адамов ошибся в матче с «Оренбургом».

Петербуржцы одержали крупную победу в матче 10-го тура Мир РПЛ (5:2).

На 83-й минуте Адамов после навеса со стандарта выпустил мяч из рук, и оказавшийся рядом Эмиль Ценов внешней стороной стопы ткнул его в сетку.

Вратарь «Зенита » прервал свою сухую серию из четырех матчей.