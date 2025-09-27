«Зенит» после ошибки Адамова пропустил от «Оренбурга» – вратарь выронил мяч на ногу сопернику после подачи. У Дениса прервалась сухая серия из 4 матчей подряд
Вратарь «Зенита» Денис Адамов ошибся в матче с «Оренбургом».
Петербуржцы одержали крупную победу в матче 10-го тура Мир РПЛ (5:2).
На 83-й минуте Адамов после навеса со стандарта выпустил мяч из рук, и оказавшийся рядом Эмиль Ценов внешней стороной стопы ткнул его в сетку.
Вратарь «Зенита» прервал свою сухую серию из четырех матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
