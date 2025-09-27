У «Зенита» 12 побед над «Оренбургом» с общим счетом 34:8, одна ничья и одно поражение

«Зенит» выиграл 86% матчей против «Оренбурга».

Сегодня команда Сергея Семака одержала разгромную победу в 10-м туре Мир РПЛ – 5:2. В общей сложности у петербуржцев 12 побед над «Оренбургом » с общим счетом 34:8.

Также один раз они сыграли вничью, а еще один матч «Зенит » проиграл. Эти события произошли в 2023 году.