У «Зенита» 12 побед над «Оренбургом» с общим счетом 34:8, одна ничья и одно поражение
«Зенит» выиграл 86% матчей против «Оренбурга».
Сегодня команда Сергея Семака одержала разгромную победу в 10-м туре Мир РПЛ – 5:2. В общей сложности у петербуржцев 12 побед над «Оренбургом» с общим счетом 34:8.
Также один раз они сыграли вничью, а еще один матч «Зенит» проиграл. Эти события произошли в 2023 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
