Семак про 5:2 с «Оренбургом»: «Хорошая игра, но ложка дегтя в бочке меда – пропущенные «Зенитом» мячи, в концовке начали жадничать. Глушенков выдал феерический матч»

Сергей Семак похвалил Максима Глушенкова за покер в ворота «Оренбурга» (5:2).

– Хорошая игра, много забитых мячей. Ложка дегтя в бочке меда – это наши пропущенные мячи. Всегда хочется играть на ноль. В концовке ребята, которые вышли на замену, начали немного переигрывать, жадничать. Были хорошие моменты, которые мы должны были реализовывать. Надо делиться с партнерами. Надо по‑футбольному решать эти моменты.

– Кажется, что вы начали вести себя более эмоционально на скамейке.

– Наверное, это кажется.

– Команда поддержит Дениса Адамова?

– К сожалению, это футбол. Это игра ошибок.

– Прокомментируйте игру Максима Глушенкова.

– Сегодня не может быть других мнений: Глушенков выдал феерический матч. Также он играет полезно на команду. Можно только порадоваться за качество игры и за его результативность, – сказал главный тренер «Зенита ».