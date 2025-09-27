«Оренбург» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ. Команда Слишковича проиграла «Зениту» (2:5)

«Оренбург» не выигрывает 5 матчей подряд в Мир РПЛ.

Команда Владимира Слишковича уступила «Зениту » на выезде со счетом 2:5 в 10-м туре чемпионата России.

До этого были поражения от «Пари НН» (1:3) и «Динамо» (1:3) и ничьи с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (2:2).

В турнирной таблице «Оренбург » идет на 13-м месте с 7 очками.

В следующем туре команда сыграет дома с «Ростовом», не проигрывающим 5 матчей подряд в РПЛ .