«Оренбург» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ. Команда Слишковича проиграла «Зениту» (2:5)
«Оренбург» не выигрывает 5 матчей подряд в Мир РПЛ.
Команда Владимира Слишковича уступила «Зениту» на выезде со счетом 2:5 в 10-м туре чемпионата России.
До этого были поражения от «Пари НН» (1:3) и «Динамо» (1:3) и ничьи с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (2:2).
В турнирной таблице «Оренбург» идет на 13-м месте с 7 очками.
В следующем туре команда сыграет дома с «Ростовом», не проигрывающим 5 матчей подряд в РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
