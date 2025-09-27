У «Зенита» 7 побед и 2 ничьих после поражения от «Ахмата»
«Зенит» не проигрывает с первой половины августа.
Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Оренбург» в 10-м туре Мир РПЛ – 5:2.
Последнее поражение петербуржцам нанес «Ахмат». Грозненцы в первом матче под руководством Станислава Черчесова выиграли 1:0 – это произошло 9 августа.
С тех пор у «Зенита» 7 побед и 2 ничьих в чемпионате и FONBET Кубке России. 30 сентября он встретится с «Рубином» в лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
