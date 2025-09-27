«Краснодар» и «Ростов» не забили в очном матче впервые с 2017 года – 0:0. На нулевую ничью зашел коэффициент 14.00

«Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Ростовом» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).

В прематче «быки» котировались фаворитами – коэффициент 2.00 против 3.70 у ростовчан. Ничья оценивалась в 4.00.

Очный матч этих команд завершился без забитых голов впервые с августа 2017 года. На нулевую ничью сыграл коэффициент 14.00

Дикая плотность в РПЛ – от лидера до 7-го места всего 4 очка! Такого старта еще не было