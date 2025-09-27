Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Плохой матч «Реала», заслуженное поражение, причиняющее боль. Мы в фазе строительства и должны сделать выводы из того, что произошло»
Хаби Алонсо недоволен игрой «Реала» против «Атлетико» (2:5).
«Плохой матч, мы не показали ни хорошей коллективной игры, ни хорошего прессинга. Мы были не на том уровне, на котором должны быть.
Мы находимся в фазе строительства команды, сегодня мы потерпели первое поражение, и мы должны сделать выводы из того, что произошло.
Но никаких оправданий быть не может, мы разочарованы, это дерби и заслуженное поражение. Мы не были в игре, нам не хватило скорости, и поражение причиняет нам боль.
Может, это станет уроком на будущее, но мы не лучшим образом шли в единоборства, не отдавали передачи в свободные зоны, у нас был слишком пораженческий настрой, игра не складывалась. Плохая игра в целом, заслуженное поражение», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
