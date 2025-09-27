«Реал» пропустил по 5 голов в двух матчах за год – от «Барселоны» и «Атлетико». В XXI веке такое впервые
«Реал» пропустил пять голов в одной игре во второй раз за год.
Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико» в Ла Лиге – 2:5. 12 января 2025-го с таким же счетом мадридцев в Суперкубке Испании победила «Барселона».
Прежде в XXI веке «Реал» ни разу не пропускал по 5+ мячей в двух матчах за год.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73679 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости