34

«Реал» пропустил по 5 голов в двух матчах за год – от «Барселоны» и «Атлетико». В XXI веке такое впервые

«Реал» пропустил пять голов в одной игре во второй раз за год.

Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико» в Ла Лиге – 2:5. 12 января 2025-го с таким же счетом мадридцев в Суперкубке Испании победила «Барселона».

Прежде в XXI веке «Реал» ни разу не пропускал по 5+ мячей в двух матчах за год.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73679 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoСуперкубок Испании
logoХаби Алонсо
logoБарселона
