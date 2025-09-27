«Реал» пропустил по 5 голов в двух матчах за год – от «Барселоны» и «Атлетико». В XXI веке такое впервые

«Реал» пропустил пять голов в одной игре во второй раз за год.

Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико » в Ла Лиге – 2:5. 12 января 2025-го с таким же счетом мадридцев в Суперкубке Испании победила «Барселона ».

Прежде в XXI веке «Реал » ни разу не пропускал по 5+ мячей в двух матчах за год.