Симеоне о 5:2: «Атлетико» с самого начала знал, как доставить «Реалу» неприятности. Альварес очень хорош и предан клубу – надеюсь, он пробудет здесь еще много лет»

Диего Симеоне высказался о победе «Атлетико» в дерби.

Команда под руководством аргентинского тренера разгромила «Реал» со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги .

«Реал », без сомнения, один из лучших клубов мира. С самого начала матча мы знали, как мы можем доставить им неприятности. Нико [Гонсалес ], Джулиано [Симеоне], [Пабло] Барриос и Хулиан [Альварес] смещались на фланги, оттягивая центральных защитников и оставляя Серлота в штрафной, чтобы создавать голевые моменты. Если не считать двух пропущенных мячей, команда всегда играла хорошо».

О праздновании голов

«Эмоций много. Этот сезон начался с трудностей. Многие люди прилагают огромные усилия, которые не видны, но работа идет замечательно».

О неудачных результатах в предыдущих матчах

«Мы хорошо определили ситуации, которые нам нужно было исправить, мы совершенствовались после игры с «Ливерпулем», и сегодня был очень, очень хороший матч».

Об Альваресе

«Он предан команде и клубу, и он очень хорош. У него есть талант... и он усердно работает. Он не просто дает команде хорошую игру в нападении, он дает преданность. Он нужен нам, мы должны заботиться о нем, и я надеюсь, что он пробудет в клубе еще много лет», – сказал главный тренер «Атлетико».