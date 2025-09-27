Симеоне о 5:2: «Атлетико» с самого начала знал, как доставить «Реалу» неприятности. Альварес очень хорош и предан клубу – надеюсь, он пробудет здесь еще много лет»
Команда под руководством аргентинского тренера разгромила «Реал» со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги.
«Реал», без сомнения, один из лучших клубов мира. С самого начала матча мы знали, как мы можем доставить им неприятности. Нико [Гонсалес], Джулиано [Симеоне], [Пабло] Барриос и Хулиан [Альварес] смещались на фланги, оттягивая центральных защитников и оставляя Серлота в штрафной, чтобы создавать голевые моменты. Если не считать двух пропущенных мячей, команда всегда играла хорошо».
О праздновании голов
«Эмоций много. Этот сезон начался с трудностей. Многие люди прилагают огромные усилия, которые не видны, но работа идет замечательно».
О неудачных результатах в предыдущих матчах
«Мы хорошо определили ситуации, которые нам нужно было исправить, мы совершенствовались после игры с «Ливерпулем», и сегодня был очень, очень хороший матч».
Об Альваресе
«Он предан команде и клубу, и он очень хорош. У него есть талант... и он усердно работает. Он не просто дает команде хорошую игру в нападении, он дает преданность. Он нужен нам, мы должны заботиться о нем, и я надеюсь, что он пробудет в клубе еще много лет», – сказал главный тренер «Атлетико».