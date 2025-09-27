Мбаппе после 2:5 с «Атлетико» первым из «Реала» ушел в раздевалку сразу после свистка. Только Асенсио, Хейсен и Гонсало поблагодарили болельщиков

Килиан Мбаппе не подошел к болельщикам «Реала» после поражения от «Атлетико».

«Сливочные» на выезде уступили в мадридском дерби со счетом 2:5.

Килиан Мбаппе , отметившийся голом в это матче, сразу после финального свистка отправился в раздевалку. Он первым из игроков «Реала » покинул поле.

Поблагодарить болельщиков остались только Рауль Асенсио , Гонсало Гарсия и Дин Хейсен .