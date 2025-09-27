  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе после 2:5 с «Атлетико» первым из «Реала» ушел в раздевалку сразу после свистка. Только Асенсио, Хейсен и Гонсало поблагодарили болельщиков
25

Мбаппе после 2:5 с «Атлетико» первым из «Реала» ушел в раздевалку сразу после свистка. Только Асенсио, Хейсен и Гонсало поблагодарили болельщиков

Килиан Мбаппе не подошел к болельщикам «Реала» после поражения от «Атлетико».

«Сливочные» на выезде уступили в мадридском дерби со счетом 2:5. 

Килиан Мбаппе, отметившийся голом в это матче, сразу после финального свистка отправился в раздевалку. Он первым из игроков «Реала» покинул поле.   

Поблагодарить болельщиков остались только Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия и Дин Хейсен.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73712 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРауль Асенсио
болельщики
logoАтлетико
logoДин Хейсен
logoГонсало Гарсия Торрес
logoКилиан Мбаппе
Метрополитано
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симеоне о 5:2: «Атлетико» с самого начала знал, как доставить «Реалу» неприятности. Альварес очень хорош и предан клубу – надеюсь, он пробудет здесь еще много лет»
42сегодня, 17:02
Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Плохой матч «Реала», заслуженное поражение, причиняющее боль. Мы в фазе строительства и должны сделать выводы из того, что произошло»
89сегодня, 16:59
«Реал» с 2022-го не обыгрывает «Атлетико» в Ла Лиге – 2 поражения, 4 ничьих
20сегодня, 16:49
Главные новости
У «Зенита» 7 побед и 2 ничьих после поражения от «Ахмата»
2 минуты назад
Глушенков сделал первый покер в карьере – в игре с «Оренбургом»
348 минут назад
«Зенит» разнес «Оренбург» – 5:2! Глушенков сделал покер, Соболев забил сразу после выхода на замену
13710 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 0:0 с «Ростовом», «Зенит» забил 5 голов «Оренбургу», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Ахмат» разгромил «Акрон»
113711 минут назад
Глушенков сделал покер в игре с «Оренбургом». У хавбека «Зенита» 11 (8+3) очков в 11 матчах сезона
6213 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико», «Вильярреал» принимает «Атлетик», «Барселона» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в воскресенье
8014 минут назад
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Майнц», «Байер» обыграл «Санкт-Паули», «Менхенгладбах» уступил 4:6 «Айнтрахту»
2215 минут назад
«Локомотив» обошел «Краснодар» при равенстве очков и возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам дня
1421 минуту назад
У «Краснодара» 1 победа в 4 последних турах Мир РПЛ
1933 минуты назад
«Ювентус» сыграл 1:1 с «Аталантой» – Кабаль сравнял на 78-й, де Рона удалили на 80-й
7543 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» не побеждает пять матчей подряд. Команда Слишковича проиграла «Зениту» (2:5)
24 минуты назад
Мусаев о 0:0 с «Ростовом»: «Ритм игры был очень низкий. Хотелось бы поиграть в футбол, но его было мало»
27 минут назад
«Ростов» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 ничьих и победа. Сегодня – 0:0 с «Краснодаром»
123 минуты назад
Соболев забил «Оренбургу» через минуту после выхода на замену. У форварда «Зенита» 7 (5+2) очков в 12 матчах сезона
123 минуты назад
Альварес о 5:2 с «Реалом»: «Атлетико» создает моментов больше всех в Ла Лиге, но не хватало реализации. Сегодня было необходимо взять три очка дома и сократить отставание»
733 минуты назад
«ПСЖ» – «Осер». Хвича играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:05
233 минуты назад
Карвахаль о 2:5 от «Атлетико»: «Мы обосрались, но завтра взойдет солнце, и мы будем усердно работать. Когда тебя бьют, это помогает проснуться и увидеть, что не все так радужно»
1435 минут назад
«Кальяри» – «Интер». Лаутаро, Тюрам, Мхитарян играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Рияд» уступил «Неому»
2338 минут назадLive
У «Ювентуса» три ничьих подряд после трех побед. Команда Тудора еще не проигрывала в этом сезоне
639 минут назад