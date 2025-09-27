Мбаппе после 2:5 с «Атлетико» первым из «Реала» ушел в раздевалку сразу после свистка. Только Асенсио, Хейсен и Гонсало поблагодарили болельщиков
Килиан Мбаппе не подошел к болельщикам «Реала» после поражения от «Атлетико».
«Сливочные» на выезде уступили в мадридском дерби со счетом 2:5.
Килиан Мбаппе, отметившийся голом в это матче, сразу после финального свистка отправился в раздевалку. Он первым из игроков «Реала» покинул поле.
Поблагодарить болельщиков остались только Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия и Дин Хейсен.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73712 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости