«Реал» с 2022-го не обыгрывает «Атлетико» в Ла Лиге – 2 поражения, 4 ничьих
«Реал» шесть матчей не может обыграть «Атлетико» в Ла Лиге.
Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена со счетом 2:5 в 7-м туре Ла Лиги.
В последний раз «сливочные» выигрывали дерби в чемпионате в сентябре 2022 года. После этого – два поражения и четыре ничьих.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73664 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости