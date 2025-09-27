20

«Реал» с 2022-го не обыгрывает «Атлетико» в Ла Лиге – 2 поражения, 4 ничьих

«Реал» шесть матчей не может обыграть «Атлетико» в Ла Лиге.

Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена со счетом 2:5 в 7-м туре Ла Лиги.

В последний раз «сливочные» выигрывали дерби в чемпионате в сентябре 2022 года. После этого – два поражения и четыре ничьих.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoДиего Симеоне
logoАтлетико
logoЛа Лига
