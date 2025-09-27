5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» над «Реалом» с 2015 года

«Атлетико» разгромил «Реал» впервые за 10 лет.

Команда Диего Симеоне победила в дерби в 7-м туре Ла Лиги со счетом 5:2.

В последний раз «Реал» проигрывал «Атлетико» с разницей в три мяча или более в феврале 2015 года. Тогда «сливочные» уступили со счетом 0:4.

«Реал» лишь 1 раз победил «Атлетико» в игровое время в 7 последних матчах