5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» над «Реалом» с 2015 года
«Атлетико» разгромил «Реал» впервые за 10 лет.
Команда Диего Симеоне победила в дерби в 7-м туре Ла Лиги со счетом 5:2.
В последний раз «Реал» проигрывал «Атлетико» с разницей в три мяча или более в феврале 2015 года. Тогда «сливочные» уступили со счетом 0:4.
«Реал» лишь 1 раз победил «Атлетико» в игровое время в 7 последних матчах
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72915 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости