«Реал» лишь 1 раз победил «Атлетико» в игровое время в 7 последних матчах
«Реал» победил «Атлетико» только в одном из 7 последних матчей.
Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена со счетом 2:5 в 7-м туре Ла Лиги.
Начиная с 18 января 2024 года клубы встречались в различных турнирах 7 раз. В Лиге чемпионов в сезоне-2024/25 «Реал» одержал победу в первом матче 1/8 финала, в ответном в игровое время уступил, но выиграл серию пенальти. В Ла Лиге – три ничьих и одна победа «Атлетико», в Кубке «матрасники» тоже выиграли.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72903 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
