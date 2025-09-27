«Реал» лишь 1 раз победил «Атлетико» в игровое время в 7 последних матчах

«Реал» победил «Атлетико» только в одном из 7 последних матчей.

Сегодня команда Хаби Алонсо была разгромлена со счетом 2:5 в 7-м туре Ла Лиги .

Начиная с 18 января 2024 года клубы встречались в различных турнирах 7 раз. В Лиге чемпионов в сезоне-2024/25 «Реал » одержал победу в первом матче 1/8 финала, в ответном в игровое время уступил, но выиграл серию пенальти. В Ла Лиге – три ничьих и одна победа «Атлетико », в Кубке «матрасники» тоже выиграли.