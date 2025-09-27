Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико», спровоцировав конфликт в концовке дерби. Хавбек «Реала» получил желтую

Франко Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико».

«Реал » разгромно уступил «матрасникам» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:5).

В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Конор Галлахер грубо нарушил правила на Килиане Мбаппе . После этого Мастантуоно со всей силы отправил мяч в сторону скамейки соперника, чем спровоцировал конфликт между игроками на поле.

Судья показал аргентинцу желтую карточку. Предупреждение также получил и Галлахер.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»