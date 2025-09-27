Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико», спровоцировав конфликт в концовке дерби. Хавбек «Реала» получил желтую
Франко Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико».
«Реал» разгромно уступил «матрасникам» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:5).
В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Конор Галлахер грубо нарушил правила на Килиане Мбаппе. После этого Мастантуоно со всей силы отправил мяч в сторону скамейки соперника, чем спровоцировал конфликт между игроками на поле.
Судья показал аргентинцу желтую карточку. Предупреждение также получил и Галлахер.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
