  • Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико», спровоцировав конфликт в концовке дерби. Хавбек «Реала» получил желтую
Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико», спровоцировав конфликт в концовке дерби. Хавбек «Реала» получил желтую

Франко Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико».

«Реал» разгромно уступил «матрасникам» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:5). 

В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Конор Галлахер грубо нарушил правила на Килиане Мбаппе. После этого Мастантуоно со всей силы отправил мяч в сторону скамейки соперника, чем спровоцировал конфликт между игроками на поле. 

Судья показал аргентинцу желтую карточку. Предупреждение также получил и Галлахер.  

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
