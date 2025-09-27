В пользу «Атлетико» назначены три последних пенальти в мадидском дерби. «Реал» не бьет с точки 6 лет

«Атлетико» чаще «Реала» бьет пенальти в дерби в последние годы.

Команда Диего Симеоне обыграла «Реал» в матче 7-го тура Ла Лиги (5:2).

Победный гол забил Хулиан Альварес с пенальти.

Три последних 11-метровых, назначенных в матчах «Реала» и «Атлетико » в Ла Лиге, были в пользу «матрасников».

Последний пенальти в пользу «Реала » был 6 лет назад.