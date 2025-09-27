В пользу «Атлетико» назначены три последних пенальти в мадидском дерби. «Реал» не бьет с точки 6 лет
«Атлетико» чаще «Реала» бьет пенальти в дерби в последние годы.
Команда Диего Симеоне обыграла «Реал» в матче 7-го тура Ла Лиги (5:2).
Победный гол забил Хулиан Альварес с пенальти.
Три последних 11-метровых, назначенных в матчах «Реала» и «Атлетико» в Ла Лиге, были в пользу «матрасников».
Последний пенальти в пользу «Реала» был 6 лет назад.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
