Бензема разозлился и отказался подписывать фотографию себя спящего после матча в Саудовской Аравии
Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не понял, зачем ему подписывать такой кадр.
«Аль-Иттихад» Бензема в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии проиграл «Аль-Насру» Криштиану Роналду (0:2).
После матча французского форварда попросили оставить автограф на его фотографии. Когда он увидел само фото, спросил у девушки, которая просила его об автографе: «Это шутка? Вы хотите показаться смешной?»
На уточнение, что это тренд из соцсетей, он ответил: «Забирайте свой тренд. И свою ручку».
Карим Бензема провел второй матч в сезоне, в своем первом он сделал хет-трик.
Опубликовано: Sports
Источник: Тикток Rtiban1
