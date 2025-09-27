Бензема разозлился и отказался подписывать фотографию себя спящего после матча в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не понял, зачем ему подписывать такой кадр.

«Аль-Иттихад » Бензема в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии проиграл «Аль-Насру » Криштиану Роналду (0:2).

После матча французского форварда попросили оставить автограф на его фотографии. Когда он увидел само фото, спросил у девушки, которая просила его об автографе: «Это шутка? Вы хотите показаться смешной?»

На уточнение, что это тренд из соцсетей, он ответил: «Забирайте свой тренд. И свою ручку».

Карим Бензема провел второй матч в сезоне, в своем первом он сделал хет-трик.