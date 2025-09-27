У «Реала» первое поражение в сезоне – после 7 побед подряд. Дальше – «Кайрат»
«Реал» потерпел первое поражение в этом сезоне.
Команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги – 2:5.
В предшествующих матчах сезона «сливочные» победили 7 раз с общим счетом 16:4.
30 сентября «Реал» встретится с «Кайратом» в Лиге чемпионов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72908 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
