У «Ливерпуля» первое поражение с августа – после 7 побед подряд

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в чемпионате Англии.

Команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас » (1:2) в 6-м туре.

«Орлы» прервали семиматчевую победную серию мерсисайдцев, которая началась после проигрыша им же по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

30 сентября «Ливерпуль » сыграет с «Галатасараем», 4 октября – с «Челси», 19 октября – с «Манчестер Юнайтед».