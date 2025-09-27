У «Ливерпуля» первое поражение с августа – после 7 побед подряд
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в чемпионате Англии.
Команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре.
«Орлы» прервали семиматчевую победную серию мерсисайдцев, которая началась после проигрыша им же по пенальти в матче за Суперкубок Англии.
30 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», 4 октября – с «Челси», 19 октября – с «Манчестер Юнайтед».
