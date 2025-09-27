У Кьезы 2+2 в 6 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену
Федерико Кьеза забил второй гол в текущем сезоне.
Вингер «Ливерпуля» вышел на замену на 74-й минуте игры с «Кристал Пэлас» и сравнял счет на 87-й минуте.
Итальянец проводит шестую игру в текущем сезоне. На его счету два гола и два голевых паса. За весь прошлый сезон он сумел отличиться всего дважды и сделал одну результативную передачу.
