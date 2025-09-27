Нуну возглавил «Вест Хэм». Контракт экс-тренера «Ноттингема» – на 3 года
Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм».
Португальский специалист принял команду после увольнения Грэма Поттера. Контракт – на 3 года.
Нуну Эшпириту Санту в сентябре был уволен из «Ноттингема», с которыми занял седьмое место в прошлом сезоне АПЛ.
В нынешнем сезоне «Вест Хэм» проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ и находится на 19-й позиции, имея в активе три балла.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Вест Хэма»
