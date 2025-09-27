  • Спортс
Нуну – главный претендент на замену Поттеру в «Вест Хэм». Клуб также рассматривает кандидатуру Билича

Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм».

Португальский специалист является главным претендентом на пост главного тренера команды после увольнения Грэма Поттера.

Также лондонский клуб рассматривает кандидатуру Славена Билича.

Нуну Эшпириту Санту в сентябре был уволен из «Ноттингема», с которыми занял седьмое место в прошлом сезоне АПЛ.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ и находится на 19-й позиции, имея в активе три балла.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
