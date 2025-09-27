Нуну – главный претендент на замену Поттеру в «Вест Хэм». Клуб также рассматривает кандидатуру Билича

Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм».

Португальский специалист является главным претендентом на пост главного тренера команды после увольнения Грэма Поттера .

Также лондонский клуб рассматривает кандидатуру Славена Билича .

Нуну Эшпириту Санту в сентябре был уволен из «Ноттингема», с которыми занял седьмое место в прошлом сезоне АПЛ.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм » проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ и находится на 19-й позиции, имея в активе три балла.