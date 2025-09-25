  • Спортс
У «Ноттингема» 2 поражения и 2 ничьих в 4 матчах после увольнения Нуну и назначения Постекоглу

«Ноттингем Форест» еще ни разу не победил под руководством Энджа Постекоглу.

Английская команда сыграла вничью с «Бетисом» (2:2) на выезде в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Эндж Постекоглу, который сменил Нуну Эшпириту Санту во главе «Ноттингема», провел четвертую игру с командой – в его активе 2 ничьих и 2 поражения.

Ранее команда проиграла «Арсеналу» (0:3) в АПЛ, «Суонси» (2:3) в Кубке английской лиги, а также сыграла вничью с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

«Ноттингем» продолжит сезон 27 сентября домашним матчем в АПЛ против «Сандерленда».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
