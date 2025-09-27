Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче против «Брентфорда».

«Брентфорд » принимает «Манчестер Юнайтед » (2:1, второй тайм) в матче 6-го тура АПЛ .

Команда тренера Рубена Аморима получила возможность забить с пенальти, но не использовала ее. Судья Крэйг Поусон назначил 11-метровый удар за падение Бриана Мбемо после фола Натана Коллинза, придержавшего соперника за плечо.

На 76-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш отправил мяч низом в угол ворот, но голкипер Куивин Келлехер отразил удар соперника.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд » – «Манчестер Юнайтед».