Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»
Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче против «Брентфорда».
«Брентфорд» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:1, второй тайм) в матче 6-го тура АПЛ.
Команда тренера Рубена Аморима получила возможность забить с пенальти, но не использовала ее. Судья Крэйг Поусон назначил 11-метровый удар за падение Бриана Мбемо после фола Натана Коллинза, придержавшего соперника за плечо.
На 76-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш отправил мяч низом в угол ворот, но голкипер Куивин Келлехер отразил удар соперника.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71538 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости