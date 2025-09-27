Иньиго Мартинес: «Удивил характер Роналду. Он думает только о победе. Общение с ним обогащает»
Иньиго Мартинес рассказал об игре с Криштиану Роналду в одной команде.
– Роналду невероятно конкурентоспособный игрок. Единственное, о чем он думает, это победа. Очень волнительно делить с ним раздевалку.
Когда я получил предложение от «Аль-Насра», меня привлекала возможность поиграть вместе с Криштиану. С самого начала меня удивил его характер, его открытость, его готовность помочь.
– Вы разговариваете? Он дает вам советы?
– Да, я играл против него, но мы не были так близки, я не общался с ним. Прийти и увидеть, что он ждет тебя, поговорить с ним... Это обогащает. Очень приятно играть с ним.
Это взаимно, на поле бывают ситуации, особенно в плане защиты, когда я могу ему помочь. Мы всегда разговариваем, как на поле, так и за его пределами. В раздевалке царит отличная атмосфера, – сказал защитник «Аль-Насра».
