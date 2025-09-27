  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньиго Мартинес: «Удивил характер Роналду. Он думает только о победе. Общение с ним обогащает»
0

Иньиго Мартинес: «Удивил характер Роналду. Он думает только о победе. Общение с ним обогащает»

Иньиго Мартинес рассказал об игре с Криштиану Роналду в одной команде.

– Роналду невероятно конкурентоспособный игрок. Единственное, о чем он думает, это победа. Очень волнительно делить с ним раздевалку.

Когда я получил предложение от «Аль-Насра», меня привлекала возможность поиграть вместе с Криштиану. С самого начала меня удивил его характер, его открытость, его готовность помочь.

– Вы разговариваете? Он дает вам советы?

– Да, я играл против него, но мы не были так близки, я не общался с ним. Прийти и увидеть, что он ждет тебя, поговорить с ним... Это обогащает. Очень приятно играть с ним.

Это взаимно, на поле бывают ситуации, особенно в плане защиты, когда я могу ему помочь. Мы всегда разговариваем, как на поле, так и за его пределами. В раздевалке царит отличная атмосфера, – сказал защитник «Аль-Насра».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71548 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoИньиго Мартинес
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иньиго о «Барсе» и «Реале» в прошлом сезоне: «Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник был подавлен. Тактически мы их превзошли»
6сегодня, 11:59
«Барса» интересуется защитником сборной Португалии и «Спортинга» Инасиу
1322 сентября, 15:57
«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры» (As)
12315 сентября, 13:05
Иньиго Мартинес: «Реал» уважал только «Барселону», это ощущалось на поле. После пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали и поэтому побеждали»
972 сентября, 20:59
Главные новости
«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд
3311 минут назад
Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток
2222 минуты назад
«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53
7323 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»
4624 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» играет с «Рубином», «Ахмат» разгромил «Акрон»
30525 минут назадLive
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
26 минут назадТесты и игры
«МЮ» проиграл «Брентфорду» – 1:3. Бруну не реализовал пенальти, Игор Тиаго сделал дубль, Шешко забил
25728 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
39128 минут назад
Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»
4341 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
956 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Санкт-Паули» – «Байер». 0:1 – Тапсоба забил. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»
515 минут назад
«Локомотив» – «Рубин». Батраков и Даку играют. Онлайн-трансляция
824 минуты назадLive
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Адейеми и Байер играют. Онлайн-трансляция
125 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» против «Майнца»
1226 минут назадLive
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
2941 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Бернли». Холанд и Фоден в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
741 минуту назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Исак, Виртц и Салах в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1042 минуты назад
«Челси» – «Брайтон». Жоао Педро и Митома играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1043 минуты назад
«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!
56 минут назадРеклама