Иньиго Мартинес: «Реал» уважал только «Барселону», это ощущалось на поле. После пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали и поэтому побеждали»

Иньиго Мартинес рассказал о матчах за «Барселону» против «Реала».

Каталонцы выиграли у мадридцев все четыре класико в прошлом сезоне.

«Реал » уважал только нас. На поле это можно было ощутить, это чувствовалось.

Стоило выйти на поле, и после пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали, и поэтому мы победили», – сказал защитник «Аль-Насра ».