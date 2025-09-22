7

«Барса» интересуется защитником сборной Португалии и «Спортинга» Инасиу

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу заинтересовал «Барселону».

Каталонцы хотят усилить центр обороны, поэтому уже несколько месяцев следят за 24-летним португальцем, пишет The Athletic.

Интерес «блауграны» к Инасиу возрос на фоне ухода Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср». Гонсалу – левша, как и Мартинес.

Статистику защитника сборной Португалии, проводящего шестой сезон в «Спортинге», можно найти здесь.

