У Доннаруммы 93 первых места из 100 в голосовании за приз Яшина. Он получил больше очков, чем все остальные вратари вместе взятые
Джанлуиджи Доннарумма с большим отрывом взял приз имени Льва Яшина.
У итальянца 93 первых места из 100 в голосовании журналистов. Голосовали те же репортеры, что и за «Золотой мяч».
Доннарумма набрал 486 очков – это больше, чем у всех конкурентов вместе взятых.
У Алиссона, ставшего вторым, 120 баллов, у Яна Зоммера – 112. Остальные голкиперы набрали менее 100 баллов.
В прошлом сезоне Джанлуиджи выступал за «ПСЖ», а летом перешел в «Манчестер Сити».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71007 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
