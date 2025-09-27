У Доннаруммы 93 первых места из 100 в голосовании за приз Яшина. Он получил больше очков, чем все остальные вратари вместе взятые

Джанлуиджи Доннарумма с большим отрывом взял приз имени Льва Яшина.

У итальянца 93 первых места из 100 в голосовании журналистов. Голосовали те же репортеры, что и за «Золотой мяч».

Доннарумма набрал 486 очков – это больше, чем у всех конкурентов вместе взятых.

У Алиссона, ставшего вторым, 120 баллов, у Яна Зоммера – 112. Остальные голкиперы набрали менее 100 баллов.

В прошлом сезоне Джанлуиджи выступал за «ПСЖ», а летом перешел в «Манчестер Сити».