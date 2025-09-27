  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джанлуиджи Доннарумма: «Самое важное для вратаря – отражать удары. Игра ногами в тройке главных качеств – но не знаю, почему»
11

Джанлуиджи Доннарумма: «Самое важное для вратаря – отражать удары. Игра ногами в тройке главных качеств – но не знаю, почему»

Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос об умении вратаря играть ногами.

– Когда мы говорим о качествах, которыми должен обладать вратарь, какое место занимает умение хорошо играть ногами?

– В современном футболе, думаю, входит в тройку главных качеств. Но я не знаю, почему это так.

На мой взгляд, самое важное для вратаря – это умение отражать удары. Конечно, можно как-то помочь команде и сделать ее лучше, хорошо играя ногами, но я считаю, что основополагающее качество голкипера – это умение отражать удары, – вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма.

Кто победит в мадридском дерби?4195 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Журналист из Шотландии поставил Мактоминея на 1-е место в голосовании «Золотого мяча». В Грузии лучшим выбрали Хвичу, в Египте – Салаха, в Марокко – Хакими, в Мозамбике – Мбаппе
6029 минут назад
Хотите знать все о людях, которые каждый день делают Спортс’’ лучше? Слушайте выпуски подкаста «Коллеги, добрый день!»
44 минуты назадПодкасты
Нуну – главный претендент на замену Поттеру в «Вест Хэм». Клуб также рассматривает кандидатуру Билича
649 минут назад
«Вест Хэм» уволил Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
35сегодня, 09:44
Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире» – громкое выражение, оно ничего не значит. Сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Но уже в следующем ты лучший»
10сегодня, 09:10
Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е
27сегодня, 08:55
Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»
54сегодня, 08:52
73 из 100 журналистов поставили Дембеле на 1-е место в голосовании на «Золотой мяч». Ямаль получил 11 первых мест, Витинья – 6, Рафинья и Педри – ни одного
53сегодня, 08:31
Агент Сильянова: «Слова Слуцкого удивили. Что будет делать, если ему выпадет работать с Александром? Спросите у Карпина, почему он вызывает его в сборную»
34сегодня, 08:16
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
237сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Шешко, Хендерсон, Бруну играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
44 минуты назад
Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026
12 минут назад
Бускетс постарается стать тренером, заявил Маскерано: «У него есть необходимые качества. Серджи все еще отличный футболист, можем наслаждаться его уровнем»
14 минут назад
«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
30 минут назад
«Ахмат» – «Акрон». Садулаев и Дзюба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
143 минуты назад
Погребняк считает, что Талалаев может возглавить топ-клуб в будущем: «Почему нет? Он прогрессирующий, молодой специалист»
949 минут назад
Лидер китайской лиги «Чэнду» упустил 3:0 на 100-й минуте и потерял 1-е место – вели в 3 мяча к 39-й. В прошлом туре на 99-й сравняли с «Шанхаем» Слуцкого
2сегодня, 09:44Видео
«Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:32
Ринат Билялетдинов: «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака», если опираться на статистику. Красно-белые делают ставку на иностранных футболистов»
13сегодня, 09:30
«Сочи» подписал 33-летнего экс-форварда «Ахмата» и «Краснодара» Ильина
9сегодня, 09:19