Джанлуиджи Доннарумма: «Самое важное для вратаря – отражать удары. Игра ногами в тройке главных качеств – но не знаю, почему»

Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос об умении вратаря играть ногами.

– Когда мы говорим о качествах, которыми должен обладать вратарь, какое место занимает умение хорошо играть ногами?

– В современном футболе, думаю, входит в тройку главных качеств. Но я не знаю, почему это так.

На мой взгляд, самое важное для вратаря – это умение отражать удары. Конечно, можно как-то помочь команде и сделать ее лучше, хорошо играя ногами, но я считаю, что основополагающее качество голкипера – это умение отражать удары, – вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма .