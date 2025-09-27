Джанлуиджи Доннарумма: «Самое важное для вратаря – отражать удары. Игра ногами в тройке главных качеств – но не знаю, почему»
Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос об умении вратаря играть ногами.
– Когда мы говорим о качествах, которыми должен обладать вратарь, какое место занимает умение хорошо играть ногами?
– В современном футболе, думаю, входит в тройку главных качеств. Но я не знаю, почему это так.
На мой взгляд, самое важное для вратаря – это умение отражать удары. Конечно, можно как-то помочь команде и сделать ее лучше, хорошо играя ногами, но я считаю, что основополагающее качество голкипера – это умение отражать удары, – вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
