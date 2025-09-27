  • Спортс
  • Моуринью пригласил Бензема в «Бенфику». Карим размышляет о возвращении в Европу (Marca)
Моуринью пригласил Бензема в «Бенфику». Карим размышляет о возвращении в Европу (Marca)

Карим Бензема может продолжить карьеру в Европе.

По данным Marca, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 37-летнего форварда «Аль-Иттихада». Португалец уже связался с Бензема.

Карим задумался насчет возвращения в Европу. Однако, вероятнее всего, Бензема решит остаться как минимум до 2027 года в саудовском клубе, где чувствует себя лидером.

Опубликовано: Sports
logoЖозе Моуринью
logoАль-Иттихад Джидда
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoКарим Бензема
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
Комментарии
