Моуринью пригласил Бензема в «Бенфику». Карим размышляет о возвращении в Европу (Marca)

Карим Бензема может продолжить карьеру в Европе.

По данным Marca, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 37-летнего форварда «Аль-Иттихада ». Португалец уже связался с Бензема.

Карим задумался насчет возвращения в Европу. Однако, вероятнее всего, Бензема решит остаться как минимум до 2027 года в саудовском клубе, где чувствует себя лидером.