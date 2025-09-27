Моуринью пригласил Бензема в «Бенфику». Карим размышляет о возвращении в Европу (Marca)
Карим Бензема может продолжить карьеру в Европе.
По данным Marca, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 37-летнего форварда «Аль-Иттихада». Португалец уже связался с Бензема.
Карим задумался насчет возвращения в Европу. Однако, вероятнее всего, Бензема решит остаться как минимум до 2027 года в саудовском клубе, где чувствует себя лидером.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71000 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости