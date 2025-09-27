Погребняк считает, что Талалаев может возглавить топ-клуб в будущем: «Почему нет? Он прогрессирующий, молодой специалист»

Павел Погребняк высоко отозвался об Андрее Талалаеве.

– Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, еще со времен «Спартака». Талалаев – прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга.

– Сможет ли Талалаев в будущем возглавить более именитый клуб?

– Да, конечно. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально, – сказал экс-форвард сборной России.