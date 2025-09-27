Погребняк считает, что Талалаев может возглавить топ-клуб в будущем: «Почему нет? Он прогрессирующий, молодой специалист»
Павел Погребняк высоко отозвался об Андрее Талалаеве.
– Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, еще со времен «Спартака». Талалаев – прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга.
– Сможет ли Талалаев в будущем возглавить более именитый клуб?
– Да, конечно. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально, – сказал экс-форвард сборной России.
Кто победит в мадридском дерби?4196 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости