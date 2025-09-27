  • Спортс
Генич о перепалке Бубнова и Талалаева: «Андрей Викторович не прав. Можно было скандала не делать, но он был настроен иначе – с самого начала был перевозбужденный»

Константин Генич оценил перепалку между Андреем Талалаевым и Александром Бубновым.

— Давай поговорим о перепалке Бубнова и Талалаева.

— Там не прав Андрей Викторович.

— То есть реплики Бубнова «Кто он такой?» и «Ты сам заткнись» — это нормальное общение с гостем?

— Ты перемотай и посмотри еще раз. Андрей Викторович с самого начала был такой экзальтированный, перевозбужденный. Он уже готовился к тому, что сейчас его будут провоцировать. И резко отреагировал, когда Бубнов обратился к нему на «ты»: а что, мы, типа, давно перешли на «ты?»

— Обращаться на «ты» к тренеру РПЛ нормально?

— На мой взгляд, нормально. Можно было из этого скандала не делать, но Андрей Викторович был настроен иначе. В итоге Талалаев попросил заткнуть Бубнова, а Бубнов вспыхнул и ответил, чтобы Талалаев сам заткнулся. Андрей Викторович обиделся, и теперь с «Коммент.Шоу» не хочет общаться ни он, ни его футболисты.

Со многими клубами и без того было сложно вести переговоры из-за букмекерских ограничений. А после того эфира 80−90 процентов игроков просто отказались с нами общаться. Это не самый приятный удар по репутации, — сказал комментатор.

Талалаев о Бубнове: «Если пошел в конфликт, можно использовать все средства – и по яйцам бить. У нас очень хорошие профилактории, санатории – надо иногда отдыхать от футбола»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoКонстантин Генич
logoАлександр Бубнов
