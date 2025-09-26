Талалаев о мотивации игроков: «Могу показать статью, историю матчей, обзывательства в мой адрес. Кому-то нужны софиты или финансы, кому-то – закрыть что-то из детства»

Андрей Талалаев высказался о способах мотивации игроков.

– А вы используете для мотивации футболистов то, что говорят публичные спикеры?

– Безусловно. Я могу показать футболистам статью, я могу показать историю матчей, обзывательства кого-то в мой адрес, чтобы дальше мотивировать игроков. А иногда просто ничего не стоит говорить. Иногда смотришь, как они готовы, – лучше молчать. Я тогда прошу сказать самого игрока, второй тренер у меня может высказаться.

Можно вообще попросить прийти руководителей, которые говорят очень нужные слова: «двойные премиальные», что-то еще. Это может мотивировать в момент, когда тебе не хватает эмоций и ты видишь, что футболисты перестали быть концентрированными, не хватает отдачи, дисциплины.

Мотивация разная может быть. Кому-то нужны софиты, кому-то – финансы, кому-то – уважение близких, кому-то – закрыть что-то из детства. У мужчин много проблем оттуда.

Поэтому здесь нет унифицированного средства, каждый раз приходится искать что-то новое, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.

После 9 матчей в Мир РПЛ команда Талалаева занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.