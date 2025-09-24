  • Спортс
10

Клещев о том, почему поставил Дембеле 1-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Он мало в чем уступает конкурентам, а «ПСЖ» выиграл все, кроме клубного ЧМ. Усман нашел свою команду и заслуженно победил»

Константин Клещев объяснил 1-е место Дембеле в голосовании за «Золотой мяч».

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, на второе – вингера Ламина ЯмаляБарселона»), а после него вратаря Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ»/«Манчестер Сити»). Обладателем «Золотого мяча» 2025 года стал Дембеле.

«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чем уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что «ПСЖ» выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале.

Карьера Дембеле была извилистой. Если бы в период его игры за «Барселону» кто-то сказал мне, что Усман станет лауреатом «Золотого мяча», я бы посмеялся и сказал, что такого быть не может. Но человек нашел свою команду, своего тренера и совершенно заслуженно получил награду.

Международное жюри состоит из 100 человек. Решение принимают журналисты, чьи страны входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Когда голосует такое число человек, результат все равно получается более-менее объективным», – сказал Клещев.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60533 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
