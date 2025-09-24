Клещев о том, почему поставил Дембеле 1-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Он мало в чем уступает конкурентам, а «ПСЖ» выиграл все, кроме клубного ЧМ. Усман нашел свою команду и заслуженно победил»

Константин Клещев объяснил 1-е место Дембеле в голосовании за «Золотой мяч».

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле , на второе – вингера Ламина Ямаля («Барселона »), а после него вратаря Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ»/«Манчестер Сити»). Обладателем «Золотого мяча» 2025 года стал Дембеле.

«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах , Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чем уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что «ПСЖ » выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале.

Карьера Дембеле была извилистой. Если бы в период его игры за «Барселону» кто-то сказал мне, что Усман станет лауреатом «Золотого мяча», я бы посмеялся и сказал, что такого быть не может. Но человек нашел свою команду, своего тренера и совершенно заслуженно получил награду.

Международное жюри состоит из 100 человек. Решение принимают журналисты, чьи страны входят в топ-100 рейтинга ФИФА. Когда голосует такое число человек, результат все равно получается более-менее объективным», – сказал Клещев.