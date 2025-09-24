Клещев о том, почему поставил Доннарумму 3-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Посмотрите серию пенальти с «Ливерпулем». Джанлуиджи доказал, что он сильнейший вратарь мира»

Константин Клещев объяснил 3-е место Доннаруммы в голосовании за «Золотой мяч».

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, на второе – вингера Ламина Ямаля («Барселона»), а после него вратаря Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ»/«Манчестер Сити »). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли 1-е и 2-е места соответственно, Доннарумма – девятое. Итальянский голкипер стал обладателем трофея имени Льва Яшина.

– Третье место Доннаруммы в вашем списке все-таки кажется завышенным.

– Включите запись серии пенальти с «Ливерпулем », и все станет ясно.

– Но у него получился не самый стабильный сезон, особенно в чемпионате Франции.

– Смотрим на табло, какое место занял «ПСЖ »? А я помню, как рассуждали: Сафонов, наверное, составит конкуренцию Доннарумме, Матвей попал в команду вовремя, а итальянец допустил несколько ошибок и уже не справляется.

Много всякой ерунды было сказано. Но это человек, который в самые важные моменты выходит на пик своего мастерства. Доннарумма доказал, что сегодня он сильнейший вратарь мира, – сказал Клещев.