  • Клещев о том, почему поставил Доннарумму 3-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Посмотрите серию пенальти с «Ливерпулем». Джанлуиджи доказал, что он сильнейший вратарь мира»
5

Клещев о том, почему поставил Доннарумму 3-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Посмотрите серию пенальти с «Ливерпулем». Джанлуиджи доказал, что он сильнейший вратарь мира»

Константин Клещев объяснил 3-е место Доннаруммы в голосовании за «Золотой мяч».

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, на второе – вингера Ламина Ямаля («Барселона»), а после него вратаря Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ»/«Манчестер Сити»). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли 1-е и 2-е места соответственно, Доннарумма – девятое. Итальянский голкипер стал обладателем трофея имени Льва Яшина.

– Третье место Доннаруммы в вашем списке все-таки кажется завышенным.

– Включите запись серии пенальти с «Ливерпулем», и все станет ясно.

– Но у него получился не самый стабильный сезон, особенно в чемпионате Франции.

– Смотрим на табло, какое место занял «ПСЖ»? А я помню, как рассуждали: Сафонов, наверное, составит конкуренцию Доннарумме, Матвей попал в команду вовремя, а итальянец допустил несколько ошибок и уже не справляется.

Много всякой ерунды было сказано. Но это человек, который в самые важные моменты выходит на пик своего мастерства. Доннарумма доказал, что сегодня он сильнейший вратарь мира, – сказал Клещев.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57614 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
