Клещев о том, почему поставил Доннарумму 3-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Посмотрите серию пенальти с «Ливерпулем». Джанлуиджи доказал, что он сильнейший вратарь мира»
Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, на второе – вингера Ламина Ямаля («Барселона»), а после него вратаря Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ»/«Манчестер Сити»). В общем голосовании Дембеле и Ямаль заняли 1-е и 2-е места соответственно, Доннарумма – девятое. Итальянский голкипер стал обладателем трофея имени Льва Яшина.
– Третье место Доннаруммы в вашем списке все-таки кажется завышенным.
– Включите запись серии пенальти с «Ливерпулем», и все станет ясно.
– Но у него получился не самый стабильный сезон, особенно в чемпионате Франции.
– Смотрим на табло, какое место занял «ПСЖ»? А я помню, как рассуждали: Сафонов, наверное, составит конкуренцию Доннарумме, Матвей попал в команду вовремя, а итальянец допустил несколько ошибок и уже не справляется.
Много всякой ерунды было сказано. Но это человек, который в самые важные моменты выходит на пик своего мастерства. Доннарумма доказал, что сегодня он сильнейший вратарь мира, – сказал Клещев.